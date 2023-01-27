В Перми из-за плохой уборки снега двух подрядчиков оштрафовали на 13,6 миллионов

Фото: скриншот видео из ТГ Алексея Дёмкина.

Жители Перми обратились к главе города Алексею Дёмкину с просьбами усилить контроль за расчисткой парковок, в том числе мест для инвалидов. Мэр вызвал руководителей Мотовилихинского и Свердловского районов – именно здесь большое количество жалоб – и проехался по районам. Маршрут для глав районов был неизвестен, поэтому все увидели ситуацию, как есть. Так, проверяющие побывали на следующих «проблемных» улицах: Уральской, Студенческой, Тургенева, Циолковского в Мотовилихе, а также Тихой, Швецова, Красноармейской, Николая Островского, Горького, Революции, Малой Ямской в Свердловском районе.

Глава Перми увиденным остался недоволен. При этом проверяющие увидели, что часть парковок содержится в нормативном состоянии, но есть и такие, которые полностью завалены снегом.

- Подрядным организациям будут выписаны крупные штрафы - в Мотовилихе на 7,1 млн рублей, в Свердловском - 6,5 млн, - отметил по итогам объезда Алексей Дёмкин. - Задача руководителей районов - к понедельнику привести парковки в порядок, в противном случае обоих ждет выговор.

Кстати, во время проезда по Ленинскому району информация о недоработках тут же передавались руководству краевой «Дорожно-эксплуатационной службы», которая с декабря прошлого года занимается содержанием центрально-планировочного района. Так, представители ДЭС уже оперативно отчитались, что парковка возле почтамта на улице 25-го Октября очищена от снега.

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