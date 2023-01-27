Петр Колтыпин: «Развитие наших клиентов раскрывает социально-экономический потенциал регионов»

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По итогам 2022 года в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* 15% корпоративных клиентов всех сегментов бизнеса прошли обучения по различным образовательным программам Сбера. В 2023 году этот показатель планируется увеличить до 30%.В прошлые периоды была сформирована собственная система развития корпоративных клиентов. В банке сформированы как стандартные, так и кастомизированные комплексные программы обучения. Для каждого сегмента бизнеса сформирован «базовый пакет», который состоит из 7 программ обучения – СУЭД (Система управления электронным документооборотом), клиентоцентричность/ клиентский путь, цифровизация, экосистема, HR-цикл, Agile, ESG.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Формула успеха нашей команды в клиентоцентричности. Поэтому вопросы саморазвития и образования – как команды, так и клиентов – имеют критическое значение. У Сбера много образовательных программ для разных аудиторий – от молодежи до управленцев бизнеса и государства. Для решения этих задач у нас есть все необходимые ресурсы. На уровне территориального банка – это Учебный центр и Кафедра ВВБ. На уровне всей системы Сбера – СберУниверситет, а также наш флагманский проект «Школа 21» – бесплатная школа программирования от Сбера, которая позволяет любым людям старше 18 лет бесплатно получить востребованное ИТ-образование. Кампус Школы уже работаем в Казани.

Наша амбиция к 2026 году – это 100%-е проникновение в клиентскую базу корпоративных клиентов по образовательным программам Сбера. Почему мы это делаем? Развитие наших клиентов раскрывает социально-экономический потенциал регионов. Образование – драйвер роста прибыльности компании. За прошлый год у наших клиентов, прошедших обучение по одной из программ Сбера, в 3 раза увеличился операционный доход. Растет прибыль – растет налоговая база – растет качество жизни населения».

Наиболее популярны у клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка программы СберУниверситета:

– DIGITAL STRATEGY. Обучение помогает освоить ключевые digital-технологии и применить на практике навыки эффективной цифровой трансформации, а также перенять лучшие практики компаний – лидеров цифровой экономики

– ШКОЛА CRO. Здесь прорабатывается выведение на новый уровень навыков принятия решений и оценки деятельности компании с учетом рисков: кредитного, рыночного, операционного и новых видов риска, умений выстраивать процессы управления рисками в организации

– UPGRADE: ЛИДЕРСКИЙ ИНТЕНСИВ. После прохождения программы начинающий руководитель сможет овладеть управленческими практиками и повысить свою эффективность, опытный – сможет найти возможности для выхода на новый качественный уровень, обновить свой стиль управления, привнести в него новые, современные практики.

Клиенты ВВБ также начинают обучения по новым программам СберУниверситета – «Исламское финансирование» и «Управление IT-командой».

Среди программ Учебного центра Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году наиболее востребованными были:

– «#ЯРуководитель», «#МоиНавыки». Данная программа в краткой и доступной форме помогает создать базовое понимание функций менеджера, а также отработать на практике их инструменты.

– «Эффективные коммуникации». Универсальная программа, позволяющая сформировать у сотрудников и руководителей навыки эффективной коммуникации в любых ситуациях. Участники понимают, из-за чего общение может становиться неэффективным и как этого избежать, осваивают технику активного слушания. Учатся проводить убеждающие презентации и проявлять эмпатию.

– «Как побеждать на переговорах». Цель программы – научить сотрудников приемам ведения переговоров, развить их сильные стороны и обнаружить слабые.

Участники разрабатывают собственный переговорный стиль, учатся противостоять манипуляциям и узнают все тонкости переговорного процесса.