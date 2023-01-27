Пермская ярмарка наполнилась смыслами и изменила формат

Фото: предоставлено "Пермской ярмаркой"

22 февраля в 17 раз в Перми пройдет ярмарка-фестиваль народных промыслов. Напомним, ее проводит выставочный оператор «Пермская ярмарка». Как рассказали организаторы, в этом году мероприятие будет более концептуальным, эффектным и зрелищным – добавились театрализованные, музейные и даже экскурсионные составляющие. И, конечно, не обойдется без модных подиумов.

Также изменилось название и фирменный стиль. В этом году ярмарка-фестиваль народных промыслов будет называться «Промыслы. ПроСмыслы».

- Мы стремились подчеркнуть игру слов - промыслы равно про мысли и про смыслы, в масштабах целого народа и народностей. И одновременно хотим показать, что промыслы - это не что-то архаичное, с запахом нафталина. Специально для выставки мы попробовали найти нечто из дня сегодняшнего, что полюбится нашим детям и будет жить в будущем, - рассказал Сергей Климов, генеральный директор выставочного оператора «Пермская ярмарка».

Фото: предоставлено "Пермской ярмаркой"

За 17 лет у ярмарки появились поклонники, которые ходят ежегодно. Организаторы рассчитывают удивить их новым форматом, а также привлечь новых посетителей, поэтому к участию привлекут молодых радикальных дизайнеров: они проведут лекции и модные показы.

Фото: предоставлено "Пермской ярмаркой"

Напомним, со второй половины 2022 года «Пермская ярмарка» работает только как выставочный оператор, тогда как выставочная площадка перешла в собственность к «Корпорации развития Пермского края».

- Учитывая изменившиеся условия, мы корректируем выставочный план. Делаем ставку на самые популярные у зрителей и перспективные с нашей точки зрения мероприятия. В 2023 году часть выставок уйдет, но те, которые останутся, станут более качественными, - отметил Климов.

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