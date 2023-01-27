Главный ледовый городок Перми вновь заработает с 28 января

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10:00 28 января главный ледовый городок Перми на эспланаде вновь начнет работать. Об этом сообщили в горадминистрации.

Напомним, что ледовый городок «Виват, Пермь!» Закрылся 26 января из-за потепления. Кроме того, погодные условия привели к тому, что разрушилась ледовая скульптура «300 П», которая победила в Кубке России «Зимний вернисаж». Она полностью развалилась и восстановлению не подлежит.

Ранее мы сообщали, что снегопады снова вернулись. Также на выходных ожидается похолодание до -21 градуса.

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