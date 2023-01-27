Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЖФК «Звезда-2005», команда отправилась учебно-тренировочным сборам в Турцию 25 января, а на следующий день уже приступила к занятиям. Они продлятся до 20 февраля.

На первый сбор «звездочки» собрались в Перми еще 5 января. После углубленного медицинского обследования тренировки начались на поле манежа «Пермь Великая». Тренерский штаб «Звезды-2005» привлек к подготовке к новому сезону в женской Суперлиге 27 футболисток. В межсезонье состав команды покинули несколько известных игроков.

В новом сезоне ряды ЖФК «Рязань-ВДВ» пополнит защитник Анастасия Берендеева. В составе новичка женской Суперлиги московского «Динамо» будет выступать еще один бывший игрок защиты пермской команды Милена Никитина. Руководство «Звезды-2005» приняло решение не продлевать контракт с Валентиной Орловой. Цвета «звездочек» она защищала с 2012 года.

Среди первых новобранцев «Звезды-2005» пять игроков: нападающий Валентина Жукова и защитник Оксана Еремеева (в прошлом сезоне они выступали в составе красноярского «Енисея»), нападающий Кристина Тиховодова («Динамо-Минск»), вратарь Елизавета Севко («Минск») и защитник Анастасия Шведова («Чертаново»).

Календарь и формула розыгрыша чемпионата России среди женских команд Суперлиги станут известны позднее.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru