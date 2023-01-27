В 2022 году в Прикамье каждый 10-й житель не мог выехать за границу из-за долгов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За прошлый год в Пермском крае 262 тысячи должников не имели права выехать за пределы РФ. Об этом сообщили в региональном УФСП.

По сравнению с 2021 годом невыездных жителей Прикамья стало больше на 14%. Благодаря запрету на выезд за границу с них взыскали почти 787 млн рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее.

К концу года запрет действовал в отношении 91 тысячи жителей. Из них 12 тысяч имели долги по алиментам.

Судебные приставы напоминают, что перед поездкой нужно проверить наличие долгов. Сделать это можно на сайте УФССП через «Банк данных исполнительных производств», а также на портале Госуслуг.

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