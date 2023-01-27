Прокурор Перми трудоустроился в Новосибирской области

Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Уже бывшего главного прокурора Перми Виталия Дымолазова 26 января приказом генеральной прокуратуры назначили заместителем прокурора Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Решетниковский спуск».

Виталий Дымолазов работает в прокуратуре с 2003 года. С 2013 по 2019 год был начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Пермского края. Должность прокурора Перми Виталий Дымолазов занял весной 2019 года.

Теперь прокурором города может стать Егор Шмырин. Сейчас он является прокурором Чайковского.

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