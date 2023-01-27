В отделениях Почты России стало недоступно пополнение пермской транспортной карты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отделениях Почты России приостановили пополнение транспортных карт. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, это временно.

Пополнить транспортную карту в почтовых отделениях стало невозможно по техническим причинам. Сейчас над устранением возникшей проблемы работают специалисты.

При этом в Перми продолжают работать другие пункты пополнения транспортных карт. По ссылке можно посмотреть, где они находятся.

Ранее мы рассказывали, что плата за проезд в Перми может вырасти до 35 рублей. Кроме того, для снижения количества безбилетников в общественный транспорт намерены вернуть кондукторов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65