В Перми подъезды к третьему мосту через Каму могут появиться на территории ЗиДа

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В Перми на участке завода имени Дзержинского планируют разместить подходы к будущему третьему мосту через Каму. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На сегодняшний день рассматривается вариант изъятия части территории, примыкающей к Каме и пермскому порту, в государственную или муниципальную собственность. Именно там и могут появиться подходы к мосту. Производственные мощности оттуда перенесут на бывший велозавод «Велта».

Строительство третьего моста через Каму намерены начать в 2024 году. Отметим, что ЗиД находится в процедуре банкротства с 2005 года. При этом до следующего года он обеспечен гособоронзаказом.

Завод Дзержинского изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, масляные сепараторы, используемые на судах военно-морского флота, а также гражданскую продукцию.

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