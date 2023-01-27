Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 27 января 2023 года к 08:00 затруднения в движении отмеччаются в Мотовилихинском районе Перми: на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Соликамской, ул. Фокинской от ул. Стольникова до ул. Мостовой.

Транспорт медленно движется на ул. Соликамской от ул. Ревдинской до 1-го Бойного пер. и от Чапаевского до ул. Гашкова, а также на ул. Гашкова от ул. Ив. Франко до ул. Баранчинской, ул. Первомайской в районе Молодежной на разворотном кольце, на ул. Уральской от ул. Свердлова до ул. Индустриализации.

Заторы в 6-7 баллов есть на других участках дорог Перми:

- на ул. Якутской перед Сосновым бором в сторону центра;

- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной;

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной;

- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов;

- на ш. Космонавтов от ул. Квалерийской до ул. Стахановской;

- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской;

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинского;

- на ул. Чкалова от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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