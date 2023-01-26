Глава Следкома России взял на контроль расследование дела об избиении двух подростков

Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростков сверстниками. Фото: Тимур ХАНОВ.

Глава СК России поручил доложить о ходе проверки о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Пермском крае. Напомним, в Перми на парковке у «Леруа Мерлен» толпа подростков запинала двух сверстников. По предварительной информации, конфликт произошел из-за POD-системы - это курительное устройство, которое состоит из аккумуляторного блока и картриджа.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бастрыкин взял на контроль расследование гибели мужчины под окнами Чайковской больницы

Глава Следкома России велел доложить о ходе проверки (подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru