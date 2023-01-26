Все чаще жители Пермского края стали брать в суды ножи и электрошокеры

Судебные приставы изъяли у посетителей 329 опасных предметов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Количество попыток пронести опасные предметы увеличилось в 2022 году более чем в два раза. Так, у посетителей судов и мировых участков судебные приставы изъяли 329 таких предметов. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления УФССП.

Так, в прошлом году во время контроля на входе в здания судов у жителей Пермского края изъяли одно травматическое оружие, пять электрошоковых устройств, колюще-режущие предметы, а также легковоспламеняющиеся жидкости, наркотики и другие предметы. Все вышеуказанное входит в список объектов, запрещенных к проносу в госучреждения, и угрожает безопасности сотрудникам и посетителям суда.

Кстати, некоторые особо упрямые посетители, даже будучи предупрежденными об ответственности за нарушение правил, пытались пронести в суд сразу несколько запрещенных предметов. Так, у 56-летней посетительницы Добрянского городского суда с собой были складной нож «бабочка» и электрошокер. Предметы, естественно, изъяли.

Не все знают, но за умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов грозит административная ответственность.

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