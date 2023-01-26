Глава Добрянского округа Константин Лызов досрочно сложил полномочия

Фото: Администрация Добрянского городского округа/ВКонтакте.

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов досрочно покинул должность. Как сообщает сообщество "Администрация Добрянского городского округа" ВКонтакте, городская дума приняла отставку главы округа. По предварительной информации, конкурс по выборам главы будет объявлен в начале февраля на внеочередном заседании думы. До тех пор исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев.

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