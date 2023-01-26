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НовостиОбщество26 января 2023 14:50

Глава Добрянского округа Константин Лызов досрочно сложил полномочия

Дума Добрянки уже приняла его отставку
Екатерина Яганова
Фото: Администрация Добрянского городского округа/ВКонтакте.

Фото: Администрация Добрянского городского округа/ВКонтакте.

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов досрочно покинул должность. Как сообщает сообщество "Администрация Добрянского городского округа" ВКонтакте, городская дума приняла отставку главы округа. По предварительной информации, конкурс по выборам главы будет объявлен в начале февраля на внеочередном заседании думы. До тех пор исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев.

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