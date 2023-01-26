Бастрыкин взял на контроль расследование гибели мужчины под окнами Чайковской больницы

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели пенсионера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта история со многими неизвестными лишь набирает обороты. 26 января стало известно, что дочь погибшего в Чайковской больнице 77-летнего Алексея Васильева обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели ее отца. В 16 часов на сайте Следкома РФ появилась информация, что глава СК России поручил доложить «о ходе установления обстоятельств смерти мужчины в Пермском крае».

- По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сегодня в средствах массовой информации было опубликовано обращение к руководству СК России, в котором дочь умершего сообщает о возможном криминальном характере смерти своего отца, - указано в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки, а также изучить озвученные в обращении доводы.

Напомним, 77-летний Алексей Васильев погиб при странных обстоятельствах. Он лег на лечение в Чайковскую городскую больницу с жалобами на сложности в дыхании. Лежал в пульмонологии. И уже готовился к выписке, как перестал выходить на связь. Его искали три дня, при этом из стационара дедушка не выходил. Нашли пациента замерзшим под окнами приемного покоя, причем он был одет в рубашку и трико, без верхней одежды. По предварительной версии – мужчина выпал из окна. Дочь же погибшего считает, что здесь не обошлось без криминала. Яна Старикова рассказала «Комсомолке», что у отца была сломана левая рука, а вся голова была избита, с гематомами.

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