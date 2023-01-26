«Т Плюс» проведет проверку теплосетей Краснокамска с помощью безопасного реагента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермские тепловые сети проведут плановую проверку тепломагистралей города Краснокамска с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества – «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

С 30 января проверка начнется в зоне теплоснабжения Закамской ТЭЦ-5 – город Краснокамск. Жители могут обнаружить «зеленую воду» в период до 03 февраля. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону8 (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.

«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.