МЧС Пермского края предупредило о снегопаде и гололеде 26 и 27 января

Фото: архив "КП".

И вновь в регионе прогнозируют неблагоприятные метеоусловия. Как сообщили в МЧС Пермского края, 26 и 27 января в отдельных районах ожидается сильный гололед на дорогах. Кроме того, возможен мокрый снег, местами очень сильный. Он будет налипать на линии электропередач и ветки деревьев.

Из-за этого возможны обрывы электролиний, аварии на системах ЖКХ, а на дорогах – заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники краевого МЧС в данных условиях порекомендовали жителям: не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать рядом с ними авто; при авариях на сетях электроснабжения в обязательно порядке обесточить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности; водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и торможений; пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении и особенно при переходе проезжей части; не приближаться и не подпускать детей к домам, с крыш которых возможен сход снега; входя в здание, обязательно смотреть не крышу – нет ли свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

Телефоны вызова служб экстренного реагирования: «01», «101», «112»; Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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