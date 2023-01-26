Глава Перми предложил в 5 раз увеличить штрафы за незаконную расклейку объявлений

В последние годы город заметно преобразился. Фото: телеграмм-канал Алексея Дёмкина.

В своем телеграмм-канале глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что внес в Законодательное собрание предложение – пятикратно увеличить штрафы для тех, кто незаконно расклеивает в городе объявления.

Он объяснил свою инициативу тем, что ему неприятно осознавать, что кто-то портит облик города, который в последнее время заметно преображается.

- За последние годы город заметно преобразился, это отмечают и пермяки, и приезжие, - отметил Алексей Дёмкин. - Ремонтируются фасады зданий, устанавливаются новые остановки. Это стоит серьезных денег и больших усилий. Я люблю свой город, горжусь им и считаю, что по многим параметрам развития он опережает другие города. По-человечески неприятно смотреть на обклеенные объявлениями совсем новые остановки, зная, какой труд в них вложен.

Кроме всего прочего, расклейщики незаконных объявлений наносят городу и материальный ущерб.

- Приходится тратить деньги на очистку тех же объявлений вместо того, чтобы направлять их на благоустройство, - объяснил глава города.

Невысокие штрафы не сильно-то тревожат нарушителей, которые таким путем зарабатывают деньги.

- Штраф за порчу муниципального имущества составляет от 1 до 2 тысяч рублей, - пояснил Алексей Дёмкин. - Он не останавливает нарушителей и не мотивирует расклейщиков перестать этим заниматься. Человек должен понимать, что проще сменить род деятельности, чем работать в минус и платить штрафы. Поэтому по моей инициативе подготовлены изменения в краевой закон об административных правонарушениях, предполагающие увеличение штрафа для расклейщиков до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей – за повторное. Рассчитываю, что депутаты Законодательного собрания края нас поддержат.