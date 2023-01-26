С 29 марта появятся прямые рейсы из Перми в Ереван

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первый прямой рейс из Перми в Ереван запланирован на 29 марта. Выполнять перелеты будет армянская авиакомпания Shirak Avia. Билеты уже можно купить на сайте перевозчика.
Перелет займет 4 часа 10 минут. Стоимость в одну сторону составляет примерно 11,6 тысяч рублей. Предусмотрен багаж до 25 кг, а ручная кладь — до 7 кг. Рейсы будут выполнять на Boeing 737–500.
Информация о полетной программе на сайте Пермского аэропорта пока не появилась.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания Nordwind Airlines планирует запустить прямые рейсы из Перми в два города Узбекистана.
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