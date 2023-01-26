Новогодний караван и подарки: всероссийская акция от «Галамарта»

В зимнюю новогоднюю пору городские улицы выглядят так нарядно, что уходить с них вовсе не хочется, а хочется подольше сохранить в памяти это ощущение. Праздничную атмосферу в российских городах помогал создавать волшебный новогодний караван от народного магазина «Галамарт», который регулярно проводит социальные акции и дарит хорошее настроение жителям нашей страны.

Сказочные вереницы ярких грузовиков «Галамарт» ездили по центральным улицам городов на протяжении всех праздничных дней, радуя прохожих нашими любимыми новогодними мелодиями. В людных местах грузовики делали остановки, а рыжие коты, талисманы федеральной франчайзинговой сети, дарили подарки ис удовольствием фотографировались со всеми желающими– «на удачу» в новом году. И недостатка в желающих не было: ведь 2023 год находится под покровительством не только кролика, но и кота, а значит, совместная фотография с символом года уж точно принесет счастье и успех!

На такую добрую акцию люди реагировали очень позитивно; только представьте – вы идете по своим делам по заснеженному городу, и тут вдруг – волшебные огоньки, рождественские песни, подарки! Сказочное настроение появляется сразу же - как по заказу. Все-таки новогоднюю сказку, как ни крути, творим мы сами!