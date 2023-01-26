Каждый второй сотрудник малого бизнеса Прикамья получает зарплату на карту Сбербанка

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Общее число сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса Пермского края, получающих заработную плату на карты Сбербанка, составляет более 255 тысяч человек.

Это практически каждый второй из занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства в регионе. За прошедший год новыми клиентами Сбербанка стали более 5 тысяч организаций с общей численностью сотрудников почти 30 тысяч человек.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Карты Сбербанка пользуются большой популярностью среди сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса Пермского края. Это не удивительно, ведь зарплатный проект дает клиентам ряд преимуществ, включая бесплатное годовое обслуживание и услугу смс-информирования, а также пониженную ставку по ипотеке и оформление потребительского кредита с минимальным пакетом документов».

Оформить зарплатный проект можно в любом филиале Сбербанка, в системе "Сбербанк Бизнес Онлайн" или по ссылке на официальном сайте.