Власти Перми предложили увеличить штрафы за расклейку объявлений в 5 раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Перми предложила повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений. Законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.

В мэрии считают, что изменения сократят количество нарушений. Отмечается, что половина всех протоколов составлена в отношении тех расклейщиков рекламы, кого ранее уже привлекали за аналогичное правонарушение.

Сейчас штраф за незаконную расклейку объявлений и афиш, а также за нанесение надписей на здания и сооружения составляет 1-2 тысячи рублей. Его хотят увеличить до 5 тысяч, а за повторное нарушение — до 10 тысяч.

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