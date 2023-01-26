Власти Перми предложили увеличить штрафы за расклейку объявлений в 5 раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Перми предложила повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений. Законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.
В мэрии считают, что изменения сократят количество нарушений. Отмечается, что половина всех протоколов составлена в отношении тех расклейщиков рекламы, кого ранее уже привлекали за аналогичное правонарушение.
Сейчас штраф за незаконную расклейку объявлений и афиш, а также за нанесение надписей на здания и сооружения составляет 1-2 тысячи рублей. Его хотят увеличить до 5 тысяч, а за повторное нарушение — до 10 тысяч.
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