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Новости"Бизнес-новости": Пермь26 января 2023 8:37

Сотрудник «Азота» —победитель конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала — 2022»

Анна Белкина впервые принимала участие в профессиональном конкурсе такого уровня
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Анна Белкина, ведущий специалист отдела охраны труда (ООТ) филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», стала победителем III Открытого межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала — 2022» в номинации «Лучший результат среди организаций в области производства удобрений и азотных соединений». Она также вошла в рейтинг «100 лучших специалистов по охране труда Урала —2022».

Анна работает на «Азоте» 5 лет и курирует соблюдение требований по охране труда на одном из основных производств —в цехе №5 — слабой азотной кислоты. В профессиональном конкурсе такого уровня принимала участие впервые.

Анна Белкина, ведущий специалист отдела по охране труда филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Охрана труда охватывает практически все виды отношений между работником и работодателем: начиная с режима рабочего дня и заканчивая обеспечением спецодеждой. Чтобы знать ответы на все вопросы настоящему специалисту по охране труда нужно быть дисциплинированным, ответственным, иметь широкий кругозор и желание постоянно чему-то учиться.

Владимир Вахрин, руководитель направления по охране труда и промышленной безопасности филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Охрана труда на «Азоте» является приоритетным направлением деятельности. В «Уралхиме» действует политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Она включает в себя непрерывное совершенствование и развитие системы управления ОТ и ПБ, повышение уровня культуры безопасности, когда каждый сотрудник Компании осознает свою роль и значимость в этих вопросах.