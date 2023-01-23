В пермских курицах нашли патогенные бактерии

- Надо проверить, что у вас за курицы! Фото: архив "КП"

В замороженном курином мясе, которое продавали в Пермском крае, сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасные патогенные бактерии, вызывающие у людей заболевания желудочно-кишечного тракта, а также антибиотик доксициклин, которым, очевидно, лечили заболевших куриц. Куриную голень с бактериями продавали в поселке Октябрьский.

После этого Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку в отношении АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская».

- Было установлено, что замороженное мясо весом 734 кг отозвано из торговых точек и направлено на утилизацию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. - По факту выявленных нарушений в отношении АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» составлены протоколы об административных правонарушениях.

В итоге птицефабрику «Пермская» оштрафовали на 160 тысяч рублей за некачественную продукцию.