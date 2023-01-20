В Перми Елене Лопаевой продлили арест до 8 апреля

До 8 апреля Елена Лопаева проведет под домашним арестом. Фото: личная страница бывшего вице-премьера в Facebook.

Бывший заместитель правительства Пермского края Елена Лопаева продолжает пытаться смягчить меру пресечения, выбранную ей судом. Бывшей высокопоставленной чиновнице продлили срок домашнего ареста до 8 апреля.

Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Адвокаты Лопаевой уже обжаловали постановление. До этого они просили изменить меру пересечения на более мягкую - подписку о невыезде или запрет определенных действий.

Напомним, Елену Лопаеву задержали в минувший понедельник в одном из столичных офисов. Бывшего вице-премьера подозревают в хищении средств из благотворительного фонда "Содействие ХХI век". По версии следствия, Елена Лопаева, занимавшая высокопоставленную должность, вступила в сговор с директором Фонда «Содействие – ХХI век» и похитила более 50 миллионов рублей.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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