Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина.

В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» в свое распоряжение получит ультрасовременный зал-трансформер. Зал имеет уникальную особенность – телескопическую трибуну. Раздвижная конструкция состоит из четырех уровней по два ряда мягких кресел на каждом.

Зал-трансформер даст возможность труппе «Балета Евгения Панфилова» в Перми проводить полноценные репетиции максимальным составом артистов на своей сцене при задвинутой трибуне и показывать спектакли в том же зале для зрителей при выдвинутой трибуне.

В настоящее время реконструкция Дворца Молодежи на ул. Петропавловской, 185 в Перми завершена, идёт подготовке к сдаче объекта.

Как ранее сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкина, перед городскими властями стоит задача ввести Дворец молодежи в эксплуатацию к началу марта 2023 года.

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