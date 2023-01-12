Что делать, если в праздники вы потратили денег больше, чем планировали?

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Завершились новогодние торжества и каникулы, съедены все салаты и подарены подарки. Мы начинаем входить в обычный рабочий ритм, и многие начинают понимать, что в круговороте корпоративов, гостей и поздравлений случайно потратили слишком много денег. Как комфортно дожить до зарплаты? Об этом и не только рассказали специалисты Сбера.

Вам поможет Сервис "Деньги до зарплаты", который пополнил набор привилегий для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка. Он расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения Сбербанк Онлайн. Сервис так доступен в разделе кредитования на главном экране. Если срочно нужна небольшая сумма (от 1 000 руб.), а до зарплаты еще далеко, банк одолжит вам до половины зарплаты на 1 месяц по фиксированной стоимости.

Сервис является одной из привилегий зарплатных клиентов, получающих зарплату на карту Сбера. Получить такие привилегии может любой клиент Сбербанка в Пермском крае, нужно лишь в мобильном приложении СберБанк Онлайн дать согласие на подтверждение дохода через Госуслуги и не менее двух месяцев подряд зачислять на карту Сбера определенную часть своего дохода. Таким образом, перечисляя деньги на карту Сбера или пополняя ее наличными, через банкомат, можно имитировать получение заработной платы.

Выполнив эти условия, клиент получит набор привилегий зарплатного клиента Банка, среди которых и особые условия по кредитам, и повышенное начисление бонусов "Спасибо от Сбербанка", а также интересные предложения от дочерних компаний Сбера.