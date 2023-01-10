В Пермском крае могут построить современный паломнический центр с гостиницей и смотровой площадкой

Проект паломнического центра. Фото: ISAEV architects/ВКонтакте.

Архитектурное бюро ISAEV architects из Екатеринбурга представило в своих соцсетях проект паломнического центра в городе Соликамске. По задумке авторов, он будет расположен в непосредственной близости с храмом Иоанна Предтечи Соликамского Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря.

С территории открывается прекрасный вид на церковь и панораму реки Усолки.

- На участке располагается историческое здание, не имеющее статуса объекта культурного наследия, - написано в паблике бюро. - Первоначально его планировали снести. Но архитектор Кирилл Исаев, предложив концепцию и варианты использования места и здания, убедил заказчика в том, что важно сохранить его и использовать непосредственно в строительстве. Строение находится на территории, имеющей историческую память и ценность, которую необходимо раскрыть с новой функцией.

Разрушенное здание сегодня. Фото: ISAEV architects/ВКонтакте.

Комплекс разработан с учетом поэтапного строительства. Первая очередь включает в себя демонтаж внутренней части исторического здания и кровли и строительство нового здания с металлическими фасадами и эксплуатируемой кровлей для смотровой площадки и кафе внутри периметра старых стен. В самом здании на первом этаже будет большой гостеприимный холл и кофейня.

Вторая и третья очередь - строительство корпусов для гостиницы с панорамными окнами и балконами с видом на церковь. Устройство конференц-залов планируется реализовать в ходе четвертой очереди. Общественное пространство также благоустроят для прогулок, мероприятий и спокойного отдыха.

Проект паломнического центра. Фото: ISAEV architects/ВКонтакте.

Авторы проект уверены, что современный паломнический центр станет местом притяжения не только местных жителей, но и паломников со всей России.

Проект паломнического центра. Фото: ISAEV architects/ВКонтакте.

Проект паломнического центра. Фото: ISAEV architects/ВКонтакте.

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