В Перми с 11 января на 8 месяцев закроют движение по улице Рабочей

Улицу Рабочую перекроют до осени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С каждым разом перекрытия улицы Рабочей все длиннее и длиннее. Так, с 4 по 10 января ее перекрывали на участке от Малкова, 30/4 до Рабочей, 25. А во вторник стало известно, что с 11 января будет ограничено движение транспорта на участке от Малкова, 30/4 до Рабочей, 23. И срок назван не в несколько дней и даже недель – на 8 месяцев, до 16 сентября.

В краевом минтрансе со ссылкой на КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края рассказали, что перекрытие связано с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» на участке от примыкания ул. Папанинцев, ул. Барамзиной и ул. 2-й Шоссейной до площади Гайдара.

Схема перекрытия дорог. Фото: Министерство транспорта Пермского края/ВКонтакте.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты на данном участке дороги.

Напомним, в конце сентября 2022 года началось возведение третьего этапа перехода «ул. Строителей - площадь Гайдара». Работы выполняет здесь АО «Уралмостострой». Строительство четырехполосной магистрали и путепровода над ул. Локомотивной общей протяженностью 1,45 км планируют к осени 2025 года.

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