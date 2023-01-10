Юлия Баландина возглавила агентство по делам молодежи Пермского края

Фото: соцсети Юлии БАЛАНДИНОЙ.

Бывшего заместителя министра по туризму и молодежной политике Прикамья Юлию Баландину назначили исполняющей обязанности заместителя руководителя краевого агентства по делам молодежи. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, агентство по делам молодежи образовали в результате разделения краевого министерства по туризму и молодежной политике на министерство туризма и агентство по делам молодежи. Последнее начало работу в начале января 2023-го.

Что касается Юлии Баландиной, то она в молодежной политике далеко не новичок. Вопросы молодежи Пермского края решает с 2015 года - тогда она возглавляла «Дворец молодежи». А с 2019-го Баландина стала руководить отделом молодежной политики регионального агентства по туризму и молодежной политике. После реорганизации агентства в министерство чиновницы сохранила свою должность.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru