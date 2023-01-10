Администрация Перми презентовала проект обновленного УДС «Молот»

Фото: gorodperm.ru.

На улице Лебедева, 13 в Перми продолжаются ремонтные работы. Так, со здания УДС «Молот» уже сняли старую мраморную плитку и террасы, утеплили фасад и цоколь здания. Планируется, что в ходе капремонта входы и фасады полностью обновят, подлатают кровлю и заменят стекла.

Как сообщает «Рифей-Пермь», согласно колерному паспорту фасад здания будет выполнен в естественных цветах: серо-белый, сланцево-серый, серый шелк и жемчужно-золотой. На стенах установят медиафасады, где в дальнейшем будут транслировать спортивные события. Уточним, все работы планируется завершить в мае 2023 года.

Напомним, краевые власти выкупили УДС «Молот» в конце 2021-го на открытых торгах у ПАО «Мотовилихинские заводы». Здание планируется и дальше использовать по назначению – для проведения спортивных соревнований краевого, всероссийского и международного уровней.

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