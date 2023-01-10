С 11 января в Кизеле восстановят автобусное сообщение

Фото: permkrai.ru.

Первый рабочий день после длинных выходных для жителей Кизела был полон потрясений. Потому что 8 января в городе отменили все автобусные маршруты. Остался только Губахинский и школьные. В соцсетях поднялась волна возмущений. При этом в местной администрации отвечали, что контракт с перевозчиком «Ю Транс Строй» истек, а конкурс для определения нового еще не проводили – заявки на участие будут приниматься до 12 января.

10 января стало известно, что по поручению губернатора Дмитрия Махонин в Кизеле возобновляют пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах: до конца февраля их будет снова обслуживать ООО «Ю Транс Строй». Автобусы выйдут на линии уже 11 января, сообщили в правительстве Пермского края.

Кроме того, глава региона дал поручил и.о. руководителя администрации губернатора Александру Смертину провести проверку действий главы Кизела Андрея Родыгина в данной ситуации.

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