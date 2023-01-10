В праздничную неделю нового года пермяки обращались к медикам реже, чем в 2022-м

Обморожения получили 66 пермяков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты министерства здравоохранения Пермского края отметили, что праздники прошли без особых происшествий. И даже за помощью к врачам пермяки в этом году обращались реже, чем в прошлом. В итоге статистика такова: травмировались 1629 человек (1793 случая за аналогичный период 2022-го), отравились алкоголем 17 (40 случаев), обожглись 72 (91 случай), обморожения получили 66 (44 случая). В медучреждения были госпитализированы 53 пермяка, еще 4 доставлены в травмпункты. К сожалению, не обошлось и без погибших – скончалось за 8 дней нового года 3 человека.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru