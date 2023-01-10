В Кунгурской ледяной пещере отменили крещенские купания

Фото: ВКонтакте/Кунгурская ледяная пещера

В этом году крещенских купаний в Кунгурской ледяной пещере не будет. Информация об этом появилась на ее официальном сайте.

Причиной отмены крещенских купаний стал запрет прокуратуры Пермского края. Купания проходили в подземных озерах пещеры ежегодно, однако в прошлом году также не проводились из-за эпидемиологической обстановки.

Теперь запрет связан с тем, что купания могут нанести вред рачкам-бокоплавам (крангониксам Хлебникова), проживающим в озерах. Эти рачки занесены в Красную книгу Пермского края.

При несоблюдении установленного порядка охраны редких организмов их среда обитания может быть нарушена, а это грозит исчезновением вида. В результате прокурор внес представление директору ООО «Сталагмит-Экскурс», являющемуся оператором экскурсий в Кунгурской ледяной пещере.

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