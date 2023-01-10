Состав совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Пермском крае обновили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пересмотрел состав краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Кого-то исключили, других добавили. Соответствующий об этом указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Итак, в состав, согласно документу, вошли мэр Перми Алексей Демкин и ряд новые управленцев, среди которых президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов и директор «Пермэнерго» Вячеслав Костецкий, руководители краевого УФНС Наталья Гурова и Центра поддержки экспорта Пермского края Яна Никитина. Кроме того, в него включены управляющая Пермским отделением №6984 Сбербанка России Анна Салеева и исполнительный директор компании «Промпроект-Оценка» Юлия Трошева. А покинула совет бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. Напомним, она написала заявление на увольнение по собственному желанию в июне 2022 года и в том же году эмигрировала в Израиль.

Напомним, совет по предпринимательству и развитию инвестиционного климата в Пермском крае создан по указу главы региона в августе 2017 года, чтобы создавать благоприятные условий для ведения предпринимательства и структурировать работу с бизнес-субъектами и инвестиционной деятельности.

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