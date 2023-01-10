В Перми кафе-мороженое «Баскин Роббинс» изменит название

Фото: ВКонтакте/Баскин Роббинс Пермь

Сеть кафе «Баскин Роббинс» продолжит работать. Об этом сообщает портал «В курсе.ру». В Перми сохранятся три заведения — в ТРК «Столица», ТРК «Семья» и на Комсомольском проспекте. Мороженое также продают в сети фастфуда Chiken.

При этом кафе «Баскин Роббинс» сменит название на BRandICE. Эту марку зарегистрировало московское АО «БРПИ», которая выпускает мороженое Baskin Robbins в России уже 30 лет.

Оформление тоже изменится. Стаканчики станут другими, однако будут со схожей сине-розовой цветовой гаммой. Вывески начнут менять с 20 января.

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