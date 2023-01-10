Потерялся, иди в Сбер. Там помогут!

Фото: Сбер

Не в наших силах сделать так, чтобы люди не теряли друг друга. Но мы можем сделать так, чтобы они максимально быстро нашлись, в том числе с помощью «Островка безопасности».

Изначально проект «Островок безопасности», запущенный Сбером совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» в 2018 году, был призван помогать потерявшимся детям. В дальнейшем стало понятно, что в поддержке нуждаются и пожилые люди, которые не могут самостоятельно найти свой дом и родных из-за дезориентации в пространстве.

Если вы увидели растерянного ребенка, который не знает, где его родители, или встретили дезориентированного человека, вы смело можете привести его в отделение СберБанка, там обязательно помогут потерявшемуся человеку вернуться домой.

Вот как это работает:

· потерявшийся обращается в любой ближайший офис СберБанка;

· сотрудник банка позвонит его родным, если удастся выяснить их контакты;

· кроме того, он свяжется с полицией и скорой помощью;

· до приезда родственников или экстренных служб потерявшийся будет находиться в тепле и безопасности в офисе банка.

В рамках проекта с марта 2018 года уже вернулись в семьи более 500 человек по всей России. За 2022 год 20 детей и 150 пожилых вернулись домой.