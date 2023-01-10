В Прикамье в МФЦ начали принимать заявления на новые детские пособия

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В МФЦ по Пермскому краю начался прием заявлений на единое ежемесячное пособие на детей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выплата введена с 1 января этого года. Речь идет о пособиях на детей в возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно, а также о пособиях беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки. В Прикамье выплаты смогут получить более 200 тысяч детей. На эти цеди направлено 25 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Есть три способа подать заявление на новые детские пособия: в любом МФЦ, в Фонде пенсионного и социального страхования или через госуслуги в электронном виде.

При назначении выплаты учитывается доход семьи и наличие имущества. Исходя из степени нуждаемости, размер пособия составит от 50% до 100% прожиточного минимума. Так пособие на детей составит от 6 573 до 13 146 рублей, а для беременных — от 7 207 до 14 415 рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65