В Перми 14 января выступит победитель проекта «Новые танцы на ТНТ» группа DS Crew

Фото: DS Crew / ВКонтакте

Пермская студия танца YOU объявила новый набор на свои обучающие направления. В его рамках 14 января 2023 года состоится мастер-класс руководителя танцевальной группы DS Crew Дмитрия Ваганова.

После проведения основного урока и вручение дипломов о прохождении мастер-класса состоится выступление группы DS Crew. Все желающие получат возможность получить автограф и сделать фото с ее участниками. Начало выступления в 19:30.

Мастер-класс Дмитрия Ваганова и выступление танцевальной группы DS Crew пройдут на площадке студии танца YOU (ул. Карпинского, 99). (12+)

Подробности участия в мастер-классе можно найти на странице студии танца YOU во «ВКонтакте».

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