Экс-министр спорта Пермского края возглавил колледж

Фото: соцсети Павла Ляха
Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях назначен исполняющим обязанности директора колледжа профессионального образования ПГНИУ. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».
Павел Лях стал и. о. директора колледжа в ноябре прошлого года. Министром физической культуры и спорта он был с 2011 по 2016 год. До этого Павел Лях возглавлял коммерческий банк «Каури», а также баскетбольный клуб «Урал-Грейт».
Ранее Павел Лях также занимался развитием вендинговых автоматов в сети магазинов «Семья». Это было до ее продажи федеральному ритейлеру «Лента».
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