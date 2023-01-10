Утром 10 января затор сковал движение транспорта на улицах Огородникова и Мостовой

Фото: Янддекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» наиболее сложная дорожная ситуация 10 января 2023 года к 09:00 складывается при въезде в центр Перми со стороны КамГЭС. Пробка в 6-8 баллов затрудняет движение по улицам Огородников и Мостовой на протяжении 1,2 км от ул. Хаоьковской до ул. Соликамской.

В Мотовилихе заторы также есть:

- при выезде с Южной дамбы на бул. Гагарина;

- на перекрестках ул. Старцева и бул. Гагарина, ул. Пушкарской и ул. Уинской.

Локальные затруднения в движении есть в центральной части Перми:

- на участке ул. Попова при движении к Коммунальному мосту от ул. Пушкина до ул. Луначарского;

- на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Революции;

- на перекрестке ул. Монастырской и Попова;

- на ул. Островского от ул. Пушкина до ул. Екатерининской.

В Свердловском районе транспорт медленно движется по параллелям: ул. Сибирской от ул. Швецова до ул. Революции, Компросе от ул. Осипенко до ул. Революции, ул. Куйбышева от ул. Успенского до ул. Революции. Есть затруднения в движении на ул. Чкалова от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева

В Индустриальном районе есть заторы при движении в сторону ул. Карпинского от Стахановского кольца и пр. Декабристов. Начали формироваться пробки на ул. Столбовой от моста через железную дорогу до ш. Космонавтов, а также на объездном участке ш. Космонавтов от ул. Уральских партизана до ул. Голева.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» в этот час оценивает в 3 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

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