Пермяк расправился со своей 97-летней бабулей в канун Нового года

Внук задушил бабушку из-за личное неприязни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 декабря 2022 года поставило точку в отношениях 32-летнего внука и его 97-летней бабушки. Проживали родственники в одной квартире. Вместе с ними жила еще и мама парня – дочь престарелой женщины.

Днем, воспользовавшись отсутствием матери в последний день уходящего года, мужчина задушил старушку. Вернувшись домой, ее дочь увидела тело матери бездыханным и сразу вызвала экстренные службы. Сынок все это время твердил, что никакого отношения к произошедшему не имеет, ничего не знает и ничего не видел. Но в ходе экспертного исследования выяснилось, кто стал причиной смерти старушки. Позднее мужчина пояснил, что у него была личная неприязнь к бабушке.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю, мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства престарелой родственницы.

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