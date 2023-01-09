10 января в двух районах Перми на сутки отключат воду

Воды не будет сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник на сутки отключат воду в Свердловском и Кировском районах Перми. Как сообщает «Новогор-Прикамье», в первом районе будут проходить восстановительные работы после аварии, во втором – плановый ремонт. Итак, с 10 утра вторника до 10 утра среды холодной воды не будет у пермяков, проживающих по следующим адресам: улица Островского, 70, 72, 72а, 74 и 95; улица Рабоче-Крестьянская, 30; улица Фонтанная, 9, 14 и 16; улица Маршала Рыбалко, 49, 51, 74, 76, 78, 78а, 80, 82 и 84, а также Шишкина, 20.

Жителям рекомендуют сделать запас воды заранее.

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