Собчак раскритиковала ответ минздрава Пермского края о женской консультации

Ксения Собчак раскритиковала комментарий минздрава Прикамья. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Общение» известной телеведущей и минздрава Пермского края продолжается на площадках местных СМИ. Сейчас настала очередь Ксении Анатольевны комментировать комментарий министерства здравоохранения Прикамья о состоянии женской консультации, которая сегодня расположена в здании, что на Грачева, 17, литер Е.

- За оперативность можно порадоваться, а вот за содержание - не очень, - написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале вечером 9 января. - В ведомстве пояснили, что оказывается, эта женская консультация построена в 1917 году. Что же, поздравляю - 105 лет зданию исполнилось, а всё держится, более того - население обслуживает!

Далее Собчак продолжила распекать краевой минздрав, мол, именно столь почтенным возрастом ведомство объясняет запущенное состояние учреждения, здание, мол, «накладывает свои ограничения на проведение капитального ремонта».

- Под этой канцелярской фразой, видимо кроется, следующий смысл – «начнём ремонт, здание рухнет». Понимаю, ничто не вечно, а тот факт, что «прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники», конечно радует. Но за 105 лет как-то можно было и пораньше-то «проработать»? – задала телеведущая резонный вопрос.

При этом она отмечает, что в своем ответе минздрав Пермского края даже не указывает сроки решения вопрос – «находится на стадии проработки».

- Хотелось бы знать, товарищи, переходите уже от дум к делу, - заключила Ксения Анатольевна свой пост.

Напомним, эта «переписка» чиновников и журналистки началась 9 января. Изначально Собчак выложила в своем ТГ-канале видео внутренней обстановки женской консультации №2, в котором отметила много изъянов. Минздрав Пермского края опубликовал в местных СМИ комментарий к данному видео, который в свою очередь она снова прокомментировала.

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