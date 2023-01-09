Пермские синоптики рассказали, когда из региона уйдут аномальные морозы

Холода отступят, но не завтра, не завтра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В такие дни по-хорошему завидуешь жителям сельской местности: у них все в шаговой доступности. А еще есть теплая и уютная печка, с которой гораздо легче переживать аномальные холода. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на синоптиков ГИС-Центра ПГНИУ, ночь на вторник снова будет ой-ей-ей как холодна - на юге региона ожидается от -40° до -42°, на остальной территории будет от -30° до -35°. Днем 10 января в Перми возможны морозы до 25°, на территории края разбег температуры еще больше - от 22° до 30° со знаком минус.

В среду, 11 января, начнется долгожданное потепление: температура воздуха составит от -17…-19° на северо-западе края и до -25° на юге. В четверг оно продолжится, но усилятся порывы южного ветра, а небо затянет облаками. Днем столбик термометра будет колебаться от -13…-18°, возможен небольшой снег. В Перми днем потеплеет до -15…-16°, но из-за сильного ветра будет казаться холоднее (на 8-10 градусов). В пятницу, 13 января, ветер наконец ослабеет. На севере Пермского края потеплеет до -10…-12° и будет облачно, на юге ночью при прояснениях ожидается до -20°, а днем до -15°.

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