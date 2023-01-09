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НовостиОбщество9 января 2023 13:44

Пермские синоптики рассказали, когда из региона уйдут аномальные морозы

Грядущая ночь снова ожидается очень морозной
Екатерина Яганова
Холода отступят, но не завтра, не завтра.

Холода отступят, но не завтра, не завтра.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В такие дни по-хорошему завидуешь жителям сельской местности: у них все в шаговой доступности. А еще есть теплая и уютная печка, с которой гораздо легче переживать аномальные холода. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на синоптиков ГИС-Центра ПГНИУ, ночь на вторник снова будет ой-ей-ей как холодна - на юге региона ожидается от -40° до -42°, на остальной территории будет от -30° до -35°. Днем 10 января в Перми возможны морозы до 25°, на территории края разбег температуры еще больше - от 22° до 30° со знаком минус.

В среду, 11 января, начнется долгожданное потепление: температура воздуха составит от -17…-19° на северо-западе края и до -25° на юге. В четверг оно продолжится, но усилятся порывы южного ветра, а небо затянет облаками. Днем столбик термометра будет колебаться от -13…-18°, возможен небольшой снег. В Перми днем потеплеет до -15…-16°, но из-за сильного ветра будет казаться холоднее (на 8-10 градусов). В пятницу, 13 января, ветер наконец ослабеет. На севере Пермского края потеплеет до -10…-12° и будет облачно, на юге ночью при прояснениях ожидается до -20°, а днем до -15°.

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