Рассмотрение дела в отношении пермского экс-депутата перенесли

Рассмотрение дела Александра Телепнёва перенесли на 18 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 января в Ленинском районном суде проходило рассмотрение уголовного дела бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнёва. При этом подсудимый ходатайствовал об отсутствии на заседании журналистов, мол, они порочат его честь, сообщает издание Properm.ru. Но суд его просьбу отклонил.

На этот раз дело рассматривали недолго – чуть больше 20 минут: адвокат Телепнёва попросил перенесли заседание, потому что недавно вернулся из Москвы и не успел ознакомиться с материалами дела, да и с подзащитным виделся всего полчаса. Суд просьбу адвоката удовлетворил: заседание перенесли на 18 января.

Напомним, Александр Телепнёв попал на скамью подсудимых после пьяного дебоша, который он устроил в баре на улице Сибирской в Перми. На все замечания он реагировал отборной бранью, а потом стал кидать в сотрудников и посетителей бара посуду и мебель. Уточним, что экс-депутат уже не первый раз находится под следствием: в 2018 году его судили за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash) в клубе. Тогда Телепнёва отправили за решетку на 2 года, но он вышел по условно-досрочному, отсидев лишь половину срока.

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