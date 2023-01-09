В Перми балкон трехэтажки чуть не рухнул на женщину с коляской

Фото: ВКонтакте/Оксана Сивкова

В Орджоникидзевском районе Перми обвалился балкон трехэтажного дома по улице Щербакова, 13. Он чуть не придавил маму с коляской. О случившемся женщина рассказала в соцсетях.

Инцидент произошел утром 9 января. «Балкон чуть не рухнул на меня и моего ребенка! Это просто чудо ,что нас не придавило! Мы шли по дорожке мимо дома, не успели дойти до остановки Щербакова, как раздался сильный искрим и грохот. Это были деревянные балки с огромными гвоздями и шифер», — поделилась женщина.

Отметим, что трехэтажный дом является аварийным. Комиссия по чрезвычайным ситуациям признала его таковым еще в 2016 году.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65