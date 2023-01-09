Соцсети: В Перми молодую женщину жестоко избили на глазах у ребенка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в соцсетях появилась запись о том, что 29 декабря 2022 года около 10.00 за зданием детской поликлиники по улице Грачева, 12 мужчина жестоко избивал молодую женщину на глазах у ребенка. В посте просили откликнуться свидетелей произошедшего. Мы связались с автором записи, ей оказалась девушка, которая рассказала, что в тот день избили ее подругу.

- Ее побил бывший гражданский муж, с которым она уже три года не живет. Он до сих пор пытается контролировать ее жизнь. Избил сильно, бил обеими руками, кулаками, у нее половина лица синяя и в гематомах. Заявление в полицию она написала в тот же день.

В пресс-службе МВД Перми нам подтвердили, что 29 декабря 2022 года в Мотовилихинском районе было написано заявление о побоях.

Всех, кто был свидетелем избиения, просят звонить по телефону 8-902-837-11-79.

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