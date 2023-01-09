Назначен исполняющий обязанности главы Мотовилихинского района Перми

Фото: ideputat.er.ru
Исполнять обязанности главы Мотовилихинского района будет Юрий Трухин. Об этом сообщили в мэрии Перми.
Ранее Юрий Трухин занимал должность заместителя главы администрации Мотовилихинского района — с 2021 года. До этого он был спикером гордумы Краснокамска.
Напомним, что пост главы Мотовилихинского района покидает Александр Хаткевич. Эту должность он занимал с 2018 года. Последним рабочим днем станет 9 января.
Александр Хаткевич считается последним действующим представителем из команды экс-главы города Дмитрия Самойлова.
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