Назначен исполняющий обязанности главы Мотовилихинского района Перми

Фото: ideputat.er.ru

Исполнять обязанности главы Мотовилихинского района будет Юрий Трухин. Об этом сообщили в мэрии Перми.

Ранее Юрий Трухин занимал должность заместителя главы администрации Мотовилихинского района — с 2021 года. До этого он был спикером гордумы Краснокамска.

Напомним, что пост главы Мотовилихинского района покидает Александр Хаткевич. Эту должность он занимал с 2018 года. Последним рабочим днем станет 9 января.

Александр Хаткевич считается последним действующим представителем из команды экс-главы города Дмитрия Самойлова.

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