В Минздраве Прикамья рассказали, как избежать обморожения

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики сообщили, что в Пермском крае может похолодать до -41 градуса. В связи с этим региональный Минздрав напомнил жителям, чем опасны обморожения, а также как их избежать.

Обморожения могут привести не только к временному нарушению кровообращения и потере чувствительности. В тяжелых случаях последствиями могут стать гангрена, воспаления органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервов. В группу риска в первую очередь входят дети, пожилые люди и граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, вегето-сосудистой дистонией.

Чтобы избежать обморожений, можно просто не выходить на улицу. Если же остаться дома не получается, важно одеться многослойно, чтобы вещи эффективнее сохраняли тепло. Нижний слой должен быть не их хлопка, а из полиэстера или полипропилена, чтобы хорошо отводить влагу, а средний — из шерсти или флиса. Нужно закрывать уши, горло и ладони. Обувь должна быть водонепроницаемой.

Перед выходом на мороз лучше не использовать увлажняющие крема. Также не следует выходить на улицу, сразу после горячего чая или кофе.

При обморожении нужно согреть пораженные участки кожи в воде 36,6 градусов — в горячей нельзя. Также нельзя использовать электрические грелки и огонь. Для согревания полезны теплый чай, молоко или бульон. Если кожа начала твердеть или появились волдыри, нужно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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