Город Прикамья остался без автобусных перевозок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Кизеле с 9 января отменили все городские автобусные маршруты. Остался только Губахинский маршрут. Также продолжат работать школьные автобусы.

«И как теперь быть? Почему раньше не подняли эту проблему? Чего ждали? Просто ужас!», «Возвращаемся в пещерные времена», — возмутились местные жители.

В администрации города прокомментировали ситуацию. Оказалось, что срок действия муниципального контракта с перевозчиком «Ю Транс Строй» истек 8 января.

Теперь МКУ «Муниципальные закупки» проводит новый открытый конкурс на выполнение пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах. Заявки будут приниматься до 12 января.

Так, до 12 января автобусного сообщения на территории города осуществляться не будет. Администрация города принесла извинения жителям.

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